Шестьсот девять лет назад произошла Грюнвальдская битва

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

15 июля - памятная дата истории России. В этот день в 1410 году произошла битва при Грюнвальде объединенных сил русских, литовцев, чехов и поляков с Тевтонским орденом.

Летом 1410 года на Висле польский король Ягайло (Ягелло) соединился с войсками великого князя литовского Витовтом. К объединенному польско-литовскому войску присоединились славянские (белорусские, украинские, русские) отряды (хоругви) из Смоленска, Полоцка, Галича, Киева и других городов, чешские отряды во главе с Яном Жижкой, а также отряд татарской конницы.

Утром 15 июля войска крестоносцев стали на поле между поселениями Танненберг и Грюнвальд. Войска союзников (на правом крыле стояло войско Польского королевства, на левом — Великого княжества Литовского) не торопились начинать битву, не выдвигаясь пока вперед из окружавших долину лесов. В этот момент к Ягайле и Витовту явились герольды от великого магистра с необычным заявлением, которое именно поэтому отмечено во всех главных источниках о битве. "Светлейший король! Великий магистр Пруссии Ульрих шлет тебе и твоему брату два меча, как поощрение к предстоящей битве, чтобы ты с ними и со своим войском незамедлительно и с большей отвагой, чем ты выказываешь, вступил в бой и не таился дольше, затягивая сражение и отсиживаясь среди лесов и рощ. Если же ты считаешь поле тесным и узким для развертывания твоего строя, то магистр Пруссии Ульрих... готов отступить сколько ты хочешь от ровного поля, занятого его войском".

Вслед за появлением герольдов войска крестоносцев действительно отошли назад. По правилам войны, принятым в то время, это был вызов, граничащий с оскорблением, за которым должно было по логике событий последовать немедленное выступление союзных войск против армии крестоносцев.

Так и произошло. По согласному свидетельству источников, первыми начали сражение войска Великого княжества Литовского. Им и пришлось узнать, что скрывалось за "рыцарским" вызовом магистра. Еще в XVI веке составителю Хроники Быховца рассказали, что на будущем поле битвы крестоносцы "накопали ям и прикрыли их землею, чтобы в них падали люди и кони". В эти ямы и попала двинувшаяся в атаку литовская конница. Таким образом, уже в первой фазе битвы крестоносцы с помощью вероломства нанесли существенный вред левому крылу союзников. Это сказалось на дальнейшем ходе сражения. Против литовского войска устремились отряды "гостей", желавших встретиться с "язычниками", а войска, собранные в Пруссии, начали бой с хоругвями польского войска, ударив на них, по сообщению Длугоша, "с более высокого места".

В течение часа ни одна из сторон не могла добиться успеха. Затем под натиском крестоносцев, к которым подошли свежие силы, левое крыло союзников стало отступать и обратилось в бегство. Несмотря на определенность и категоричность суждений Длугоша, эта часть его рассказа давно вызывала сомнение, так как находилась в противоречии с данными других источников. Нарушив боевой строй, дававший ей силу удара, тяжелая рыцарская конница сошла с поля в болотисто-пересеченную местность, где все преимущества были на стороне привыкших действовать в таких условиях литовцев и белорусов.

В своем рассказе Длугош противопоставил поведение литовского войска действиям трех смоленских полков, которые в отличие от других отрядов не отступили, продолжая сражение с крестоносцами. Почему они не отошли вместе со всем войском Великого князя Литовского, прямых сведений нет. Ответ подсказывается общим пополнением на поле битвы: отход литовских войск, хотя и приносивший определенные выгоды, вместе с тем был чреват серьезной опасностью. Преследуя отступавших, конница крестоносцев могла зайти в тыл войскам правого крыла. Именно эту опасность предотвратили, "соединившись с польским войском", смоленские полки. В тяжелый для армии союзников момент "примыкавшие к польскому войску справа смоленские полки прочно занимали отведенное им место и, несмотря на тяжелые потери, обеспечили защиту польских полков от флангового удара рыцарей". Это имело большое значение для общего исхода сражения.

Армия Ордена практически перестала существовать: большая ее часть была уничтожена, значительное число воинов попало в плен. От нанесенного удара Орден так и не смог оправиться, несмотря на то, что политики Польши и Великого княжества Литовского не сумели в полной мере воспользоваться плодами победы. В последующих столкновениях с соседями вплоть до 1525 года - года ликвидации Ордена - он боролся лишь за сохранение своих позиций.

Угроза агрессии со стороны немецких феодалов по отношению к полякам, литовцам, восточным славянам была надолго устранена.

Использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".