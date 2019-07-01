Тюменские IT-специалисты выиграли грант Фонда содействия инновациям

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Тюменская компании "ГазВелл Системы" – резидент бизнес-инкубатора тюменского технопарка – получила грант программы "Старт" Фонда содействия инновациям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), сообщает тюменский технопарк.

IT-специалисты "ГазВелл Системы" создают программное обеспечение для управления газовыми скважинами, работающими в режиме накопления жидкости.

"Непрерывный мониторинг ключевых параметров скважины позволит сократить операционные затраты для добывающей компании: за счет исключения накопления столба жидкости и отсутствия противодавления на забой", – пояснил разработчик проекта Владислав Огай.

Интерес к проекту уже проявляют представители крупных газодобывающих компаний региона.

"Поддержка Фонда содействия инновациям позволяет в максимально короткие сроки завершить НИОКР по проекту и приступить к коммерциализации своей идеи. За период действия программы "Старт" поддержку Фонда получили 43 компании из Тюменской области", – отметил представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александр Сакевич.

Программа "Старт" Фонда содействия инновациям направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований. В 2019 году на конкурс приняли 25 заявок от тюменских новаторов, поддержку получили три проекта.