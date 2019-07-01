Более шестнадцати тысяч тонн сена заготовили в Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

16,5 тыс. тонн сена заготовили предприятия и крестьянские хозяйства Тюменской области по данным на 10 июля 2019 года. Это составляет 13% от потребности, сообщает областной департамент АПК.

Лидерами являются Исетский, Тюменский и Упоровский районы, которые заготовили более 30% от своих потребностей. Всего же в Тюменской области 89 хозяйств планируют накосить 129 тыс. тонн сена.

На 18% обеспечены хозяйства сенажом. При потребности в 700 тыс. тонн 50 тюменских хозяйств заготовили 131 тыс. тонн сенажа. Именно он максимально сохраняет обменную энергию, протеин, сахар, каротин и одновременно является достаточно концентрированным, чтобы обеспечивать кормление высокопродуктивных животных.

Что касается силоса, то заготовлено уже 2 тыс. тонн, потребность составляет 304 тыс. тонн. Первыми к этим работам приступили хозяйства Тюменского района. Силос обладает высокими питательными свойствами, по своей калорийности, содержанию витаминов и диетическим свойствам сравним со свежей травой и является ценным продуктом питания сельскохозяйственных животных.

Хозяйства региона также скосили 38,6 тыс. га сеянных многолетних трав и 3,1 тыс. га естественных трав.