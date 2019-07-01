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Серебряные волонтеры организуют авторские экскурсии по Тюмени

Общество, 17:34 10 июля 2019

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Интеллектуальную пешую прогулку "Заречье: прошлое и настоящее" подготовила для тюменцев участница социального проекта "ГидыTMN55+" Ольга Лукошкова, сообщает областной департамент социального развития.

Тюменка по-новому открыла для горожан левобережную часть города. Любители краеведения попытались разобраться, в честь кого же названы улицы Старой Зареки, где соседствуют одноэтажные вековые домики и современные европейские районы.

В ходе необычной экскурсии удалось посмотреть дом Колмогорова, купеческие дома, Вознесенскую церковь, главный корпус пивоваренного завода. Мероприятие состоялось в рамках реализации практической части образовательной программы по дисциплине "Проектная деятельность, подготовка авторских экскурсий по Тюмени".

Социальный проект "ГидыTMN55+" соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни. Реализуется в партнерстве с областным геронтологическим центром и является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

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# гиды , нацпроект Демография , серебряные волонтеры , экскурсии

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