Активных горожан наградят билетом в настольный театр

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Билеты на спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень" в жанре настольного иллюстративного театра получат активные участников портала опросов "Я решаю!". Спектакль покажут 13 июля в 11 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а), сообщает городская администрация.

Билеты могут получить участники опросов проекта "Я решаю!", набравшие 500 баллов. До 17 часов 11 июля пользователям необходимо отправить на электронный адрес cmi@tyumen-city.ru письмо с уведомлением о желании получить билет. В сообщении нужно написать ФИО и адрес почты, указанные при регистрации на портале.

Спектакль "Калейдоскоп историй про Тюмень" – это история про Вову и Машу. Ребята с помощью волшебного калейдоскопа могут путешествовать во времени. Они гуляют по улицам Тюмени прошлого века, общаются с людьми, оставившими след в истории города.

После спектакля состоится творческая встреча с художником-реставратором Святославом Шитовым. Все средства, собранные на мероприятии, пойдут на восстановление мастерской Шитовых на ул. Дзержинского.