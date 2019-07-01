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Участники первой смены летних сборов "Менделеев. PRO-2019" получили награды

Общество, 12:38 11 июля 2019

со страницы Верхнеаремзянской школы во ВКонтакте | Фото: со страницы Верхнеаремзянской школы во ВКонтакте

Сертификаты участников, грамоты и подарки получили одаренные ребята, посещавшие первую смену летних сборов "Менделеев. PRO-2019", которая закрылась на базе Верхнеаремзянской школы, сообщает администрация Тобольского района.

В течение смены 20 школьников из Бизинской, Карачинской, Байкаловской, Саниковской и Сетовской школ ходили в научную лабораторию и работали над проектами в одном из направлений – химии и биологии.

Первые летние пятидневные сборы юных интеллектуалов стали образовательной площадкой для развития и реализации способностей одаренных школьников, вовлечения их в творческую и интеллектуальную коллективную деятельность.

Проект "Менделеев. PRO" направлен на реализацию плана отдела образования по работе с одаренными учащимися и социально значимого проекта – победителя конкурса, организованного ПАО "СИБУР-холдинг" в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

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# Дмитрий Менделеев , летние каникулы , СИБУР

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