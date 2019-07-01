"Точка роста" откроется в Ялуторовском районе

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создадут на базе Новоатьяловской средней школы с 1 сентября 2019 года, сообщает администрация Ялуторовского района.

Главная цель новой структуры – создание условий для внедрения на уровнях начального, основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение учениками основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

В таких областях, как технология, математика и информатика, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности на уроках и после них ребята будут изучать предметы в новых условиях с использованием современного оборудования, которым оснастят школу.

Руководство школы вместе с педагогами разработало план первоочередных действий по внедрению целевой модели, медиаплан, согласовало рабочие программы по предметам. Учителя прошли специальные курсы повышения квалификации, обучились на вебинарах.

За лето предстоит отремонтировать помещения для "Точки роста", приобрести материально-техническое оснащение.