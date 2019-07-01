Молочный комплекс "Дамате" в Тюменской области получил статус племенного репродуктора

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Крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс ООО "Тюменские молочные фермы" (входит в группу компаний "Дамате") получил статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштино-фризской породы.

Решение о внесении ООО "Тюменские молочные фермы" в регистр племенных хозяйств было принято Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 28 июня 2019 года, сообщает пресс-служба "Дамате".

Молочно-товарный комплекс, рассчитанный на 4 тыс. 600 голов дойного стада, был открыт в Тюменской области в декабре 2017 года, завоз высокопродуктивного скота голштино-фризской породы из Германии, Дании и Голландии был начат в декабре 2016 года. В 2019 году было принято решение о подготовке и подаче документов для получения племенного статуса хозяйства. Процедура заняла несколько месяцев, в течении которых специалистами компании была проделана серьезная работа. Экспертная комиссия при Министерстве сельского хозяйства провела обследования предприятия и вынесла заключение о том, что "Тюменские молочные фермы" соответствуют всем требованиям, предъявляемым к племенным репродукторам.

Весь крупнорогатый скот, содержащийся на комплексе, является чистопородным и соответствует требованиям, предъявляемым к племенному поголовью, условия содержания и кормления скота соответствует зоотехническим нормам, установлено современное оборудование, на всех этапах процесса внедрены передовые технологии в соответствии с новейшими тенденциями в животноводстве. В полном объеме ведется зоотехнический учет с использованием современных компьютерных программ управления стадом, хозяйство благополучное по инфекционным заболеваниям. Предприятие укомплектовано высококвалифицированными кадрами. Кроме того, совместно с государственным аграрным университетом Северного Зауралья разработан план селекционно-племенной работы на последующие 5 лет.

Появление в Тюменской области крупнейшего в Сибири племенного комплекса, по всем параметрам соответствующего мировым требованиям – серьезный вклад в укрепление племенной базы молочного скотоводства.