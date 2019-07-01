Держателей карт Visa Запсибкомбанка ждет кэшбэк по всему миру

| Фото: Запсибкомбанк во "ВКонтакте" | Фото: Запсибкомбанк во "ВКонтакте"

Путешествие с Visa дает возможность получить кэшбэк в поездках. Для этого нужно зарегистрироваться в акции, оплачивать покупки за границей картой Visa Запсибкомбанка и получить кэшбэк 3%.

Для участия в акции необходимо:

1. Зарегистрироваться в акции на сайте visa.ru/summer, указав номер карты Запсибкомбанка и номер телефона, к которому она привязана.

2. До 30 августа оплачивать покупки в магазинах, кафе и ресторанах за границей картой Visa Запсибкомбанка;

3. Получить кэшбэк до 750 рублей за одну покупку и до 3 тыс. рублей за все время акции.

"Для удобства оплаты картой, добавьте карту Visa Запсибкомбанка к Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. А чтобы получать максимум преимуществ по вашей карте, оформите Пакет услуг. В зависимости от выбранного Пакета услуг будут доступны следующие опции: бесплатные дополнительные карты, возможность вернуть до 250 тысяч рублей по программе лояльности "Бонусы", страхование жизни в поездках по России и за рубежом, бесплатная выдача наличных в банкомате любого банка РФ, а также бесплатное обслуживание при активном пользовании картой или при наличии вклада/кредита в Запсибкомбанке. Чем выше пакет, тем больше преимуществ вы получаете", – отметил директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Срок проведения акции, включая перечисление кэшбэков участникам: с 20.06.2019 по 30.09.2019 включительно. Срок регистрации в Акции и совершения покупок: с 20.06.2019 по 30.08.2019 включительно. Организатор акции: ООО "Прогрешен" (ОГРН 1087746798370, ИНН 7725641460). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве кэшбэков, сроках, месте и порядке их получения – на сайте visa.ru/summer. Призовой фонд ограничен. Корпорация "Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн" (Visa InternationalService Association) (США). Информация размещена на правах участника ПС Visa.

Оформить/подключить Пакет услуг к своей дебетовой карте вы можете в любом офисе банка.