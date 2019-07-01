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Тоболяков и гостей города приглашают на "Воеводское подворье"

Общество, 10:05 12 июля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Традиционная музейная ярмарка "Воеводское подворье" пройдет в Тобольске 13 июля. С 13 до 16 часов тоболяков и гостей города ждут в Гостином дворе (Красная площадь, 2, стр.1), сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Во внутреннем дворе уникального здания-крепости с трехсотлетней историей можно будет приобрести сувениры ручной работы. Секретами мастерства с гостями поделятся косторезы, гончары, художники и резчики по дереву. Участники мероприятия познакомятся с забытым ремеслом предков – крапивным ткачеством.

Также всех желающих на экскурсию приглашает "Музей сибирского предпринимательства", в экспозициях которого представлены свидетельства прошлого Тобольска, как крупнейшего торгового центра всей Сибири.

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# Гостиный двор , Тобольск , Тобольский кремль , Тобольский музей-заповедник , туризм , ярмарка

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