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Тюменцев приглашают на экскурсию в Тобольск

Общество, 18:38 11 июля 2019

Фото: ТМПО

Совершить небольшое путешествие в Тобольск тюменцы смогут 20 июля. Экскурсия стартует в 8 часов от Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Участников познакомят с историей сибирского царства, расскажут об истории сибирского тракта и первых поселений, величественных храмах Абалакского мужского монастыря и чудотворной иконе Абалакской Божией Матери. Гости совершат прогулку по территории Тобольского кремля, полюбуются живописными видами и белокаменными стенами, побывают в музее семьи императора Николая II.

Стоимость билета: взрослый - 1 тыс. 950 рублей, пенсионеры, дети, студенты– 1 тыс. 550 рублей. Экскурсия с возрастным маркером 16+.

Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372 или в группе: https://vk.com/tmpo72

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# культура , музей , Тобольск , экскурсия

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