Тюменцы выиграли воздушный бой на "Сибирской Икариаде"

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Команда авиамоделистов из Тюменской области заняла первое место в командном зачете на этапе Кубка мира и Кубка России "16-я Сибирская Икариада".

В соревнованиях приняли участие 43 экипажа из Болгарии, Украины, Казахстана и 13 регионов России, сообщает управление по спорту и молодежной политике Тюменского района.

Команда тюменцев победила с большим отрывом по очкам от соперников. На втором месте спортсмены из Тульской области, на третьем – из Челябинской области.

По итогам участия в соревнованиях Кубка России допуск на чемпионат России имеют пять тюменских пилотов, из них четверо входят в число 24 сильнейших пилотов России – участников финала Кубка России.

Ближайший этап Кубка России, в рамках которого у тюменских участников еще будет возможность получить допуск на чемпионат России, пройдет с 22 по 25 июля в п. Московский.