Новые автобусы закупят для школ Тюменской области

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Денежные средства из бюджета региона выделят на закупку новых школьных автобусов, выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях и решение других задач национального проекта "Образование".

По данным областного департамента образования и науки, в регионе в связи с оптимизацией сети образовательных организаций и увеличением количества учеников есть необходимость в новых школьных автобусах.

22 автобуса марки ПАЗ, "Луидор" и КАВЗ полностью закроют эту потребность. На их закупку из бюджета потратят более 95 млн рублей.

Кроме того, благодаря субсидии будет капитально отремонтирована кровля в тюменской школе № 70 (ул. Гнаровской, 3).

Финансирование направят и на закупку мебели, оборудования и инвентаря для оснащения кабинетов единого образовательного пространства "Точка роста", которое откроется в сентябре 2019 года в 21 муниципальном образовании Тюменской области. Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Также будут выделены средства на создание и обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки в рамках реализации регионального проекта "Молодые профессионалы" и центров непрерывного повышения мастерства педагогических работников, предусмотренных региональным проектом "Учитель будущего". Расходы на оснащение мебелью и оборудованием планируется покрыть за счет средств федерального и областного бюджета в рамках соглашений, заключенных между правительством Тюменской области и Министерством просвещения РФ.

Дарья Казакова