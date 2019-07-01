Девятнадцать авторских садов откроются посетителям фестиваля ASTRA GARDEN

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Фестиваль садов ASTRA GARDEN пройдет на территории строящегося Ива-парка в садовом центре "Астра" (2-й км автодороги "Подъезд к с. Луговое") 17-21 июля, сообщают организаторы.

Церемония открытия пройдет 17 июля на территории Ива-парка, начало в 12 часов.

Посетители увидят выступления организаторов фестиваля и именитых гостей, для них пройдут авторские экскурсии по 19 эксклюзивным садам. Ожидается детская и концертная программы.

Для гостей будут открыты интерактивные фотозоны, садовая школа Ива-парка, пройдут профессиональные, образовательные и культурные мероприятия.

Подробности здесь.