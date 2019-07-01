  • 15 июля 201915.07.2019понедельник
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 31..33 С 6 м/с ветер юго-восточный

Девятнадцать авторских садов откроются посетителям фестиваля ASTRA GARDEN

Общество, 08:00 15 июля 2019

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Фестиваль садов ASTRA GARDEN пройдет на территории строящегося Ива-парка в садовом центре "Астра" (2-й км автодороги "Подъезд к с. Луговое") 17-21 июля, сообщают организаторы.

Церемония открытия пройдет 17 июля на территории Ива-парка, начало в 12 часов.

Посетители увидят выступления организаторов фестиваля и именитых гостей, для них пройдут авторские экскурсии по 19 эксклюзивным садам. Ожидается детская и концертная программы.

Для гостей будут открыты интерактивные фотозоны, садовая школа Ива-парка, пройдут профессиональные, образовательные и культурные мероприятия.

Подробности здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ива-парк , мастер-класс , фестиваль садов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:54 15.07.2019Тюменские изобретатели полимербетона расширяют производство
09:43 15.07.2019Ишимцы превращают хобби в бизнес по программе "Самозанятость"
09:21 15.07.2019Шестьсот девять лет назад произошла Грюнвальдская битва
09:10 15.07.2019В Тюмени пройдет конкурс, посвященный безопасности на батутах