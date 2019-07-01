Тюменские волонтеры помогут очистить ямальский остров Вилькицкого

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Тюменцы вошли в состав команды волонтеров Арктики, которые отправились на остров Вилькицкого (ЯНАО), сообщает правительство Ямала.

В составе группы из 30 добровольцев они 30 дней будут заняты очисткой территории острова и комплексным обследованием островных экосистем и ландшафтов. Вместе с волонтерами в экспедиции принимают участие ученые, которые проведут ряд научно-исследовательских наблюдений на территории заполярного острова. За безопасность экспедиции отвечают спасатели МЧС.

По сравнению с предыдущими экспедициями, количество участников увеличилось в два раза. Добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Лангепаса, Урая, Сыктывкара, Надыма, Салехарда, Тюмени, Липецка, Омска, Ухты и Ярославля вместе с российскими соотечественниками из Молдовы, Казахстана и Израиля внесут свой вклад в восстановление экологического баланса на территории Арктической зоны России.

"Ребята проделали длинный путь, чтобы проверить себя и сделать Арктику чище. Позади сборы, я с уверенностью могу сказать, что все приняли общие правила и полностью готовы к работе на острове. Общее ожидание участников экспедиции − кардинальные изменения их внутреннего мира, что в дальнейшем поможет менять мир вокруг себя, делать его лучше", − отметил руководитель "Зеленой Арктики" Евгений Рожковский.

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Часть продовольственного запаса для волонтеров в июне на остров доставил Российский центр освоения Арктики. Еще часть груза 27 июля привезет судно "Михаил Сомов", оно вышло из Архангельска. К этому времени волонтеры пробудут на острове 2 недели. По прибытии добровольцы обустроят себе жилище и спальные места.

"Материально-техническая база, оставшаяся с прошлого года, в целости и сохранности", − сообщил директор Росцентра Андрей Умников.

За 7 лет в экологических экспедициях на территории ЯНАО приняли участие около 200 человек из регионов России и соотечественники из Болгарии, Германии, Австрии, Израиля, Украины, Китая, Чили, Киргизии и Казахстана.

Очищен остров Белый в акватории Карского моря, работы по уборке острова Вилькицкого идут третий сезон.