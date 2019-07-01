Ишимцы превращают хобби в бизнес по программе "Самозанятость"

| Фото: ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

85 жителей Ишима и Ишимского района с начала 2019 года обратились в центр занятости населения за консультацией по программе самозанятости.

10 человек разработали и защитили бизнес-проекты и получили финансовую помощь на открытие собственного дела. Поддержку получили проекты, среди которых видеосъемка мероприятий, швейная мастерская, разведение крупного рогатого скота и другие. Спектр бизнес-проектов ежегодно расширяется.

Финансовая помощь в рамках программы самозанятости составляет 192 тыс. рублей. На выделенные средства можно приобрести оборудование, расходные материалы, оргтехнику и все необходимое. Кроме того, в дальнейшем участники программы могут расчитывать на финансовую поддержку на создание дополнительного рабочего места.

К примеру, предприниматель Елена Снимушкина приобрела на полученные средства различные волшебные приспособления, с помощью которых вместе с помощниками организует развлечения для детей – анимационные программы, ленточное и поролоновое шоу, шоу "Волшебных пузырей". Все это приводит в восторг маленьких зрителей и дарит стабильную работу и удовлетворение ею участнице программы "Самозанятость".

"Я занимаюсь любимым делом! Центр занятости оказал мне финансовую помощь. И это оказалось хорошим трамплином для того, чтобы развивать свою деятельность", - поделилась Елена Снимушкина.

Еще один пример бизнес-проекта, который получил поддержку ишимского центра занятости – магазин-ателье. Он открылся в начале июля по инициативе жительницы Ишима Анны Фадич. Женщина всегда любила шить, а после декретного отпуска решила превратить свое хобби в бизнес. В новом магазине можно приобрести или заказать ткани и отшить любую детскую одежду.

"Идеи буквально лежат под ногами. Посетителям центра занятости всегда советуют, чтобы не жить на пособие или без него, лучше подумать, чем бы у вас получилось заняться. Наши специалисты, в свою очередь, подскажут, как воплотить идею в жизнь", - подчеркнула директор центра занятости населения Ишима и Ишимского района Оксана Астафьева.

Она отметила, что программа самозанятости требует от ее участников ответственного отношения. Договор с гражданином заключается на два года, в течение которых специалисты центра регулярно проверяют, как потрачены выделенные средства, насколько успешно функционирует бизнес и как обстоят дела с уплатой налогов.

Инна Кондрашкина