Более четырех тысяч заявлений от абитуриентов принял Тюменский медицинский университет

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Более 4 тыс. 290 заявлений поступило в приемную комиссию Тюменского государственного медицинского университета, сообщает пресс-центр вуза.

Это на тысячу заявлений больше, чем за аналогичный период 2018 года. Почти 3 тыс. заявлений от претендентов на бюджетные места. Тюменский государственный медицинский университет планирует принять 791 студента. Из них 471 человек (более 65 %) поступят на бюджетные места. Как пояснила пресс-секретарь ТГМУ Ирина Лютоева, многие абитуриенты подают заявления сразу на два факультета.

1 тыс. 822 заявления подано на "Лечебное дело", 1 тыс. 201 - на "Педиатрию", 549 - на "Стоматологию", 553 - на "Фармацию".

На очную форму обучения факультета высшего сестринского образования подано 153 заявления, на очно-заочную форму факультета - 19. По одному заявлению на обучение с англоязычным сопровождением по программе English-medium и на обучение на русском языке по направлению подготовки "Лечебное дело" подали абитуриенты из Нигерии.

Прием документов по результатам ЕГЭ на бюджетные места завершится 26 июля. 29 июля 2019 года зачислят абитуриентов - победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

1 августа 2019 года закончится первый этап приема заявлений о согласии на зачисление по основному конкурсу. Второй этап продлится до 6 августа.

Среди подавших заявления также абитуриенты, имеющих среднее профессиональное образование или предшествующее высшее образование, лица с ограниченными возможностями, жители стран ближнего зарубежья. Они будут зачислены по результатам внутренних вступительных испытаний, их сдадут 125 человек. Первый вступительный экзамен по химии состоится 15 июля.