В Тюмени пройдет конкурс, посвященный безопасности на батутах

| Фото: фонда "Золотое детство" | Фото: фонда "Золотое детство"

Юных тюменцев приглашают принять участие в конкурсе "Безопасные батуты", запущенном благотворительным фондом "Золотое детство" при поддержке надзорных органов и администрации города. На конкурс принимают творческие работы - фотографии, инфографику, рисунки, сообщает прокуратура Тюмени.

"Прокуратура систематически борется с несанкционированными батутными аттракционами и проводит проверки предпринимателей, занимающихся в этой сфере. Но сегодня есть бизнесмены, которые во главу угла ставят личный заработок в ущерб нормам безопасности, даже работая с детьми. Незаконные предприниматели часто меняют места дислокации, нарушители не гнушаются нанимать на работу несовершеннолетних, чтобы уходить от ответственности. Но главная проблема в том, что родители даже не знают, что многие батуты работают без разрешительных документов", - рассказала старший помощник прокурора Центрального административного округа Тюмени Алена Прохорова.

Нередкой причиной трагедий на батутах является ненадлежащее крепление конструкции. Вместо надежных и тяжелых фундаментальных блоков сплошного сечения зачастую используются обычные колышки, иногда батуты попросту привязывают к близстоящим деревьям или кустарникам. При таком небрежном креплении батуты могут улететь при сильном порыве ветра вместе с веселящимися на них детьми.

В конкурсе "Безопасные батуты" могут участвовать ребята в возрасте от 3 до 18 лет. Формат творческой работы – свободный: это может быть рисунок, фотография, видеоролик, GIF-анимация, эссе, рассказы, стихи, инфографика.

Фото или скан необходимо добавить в фотоальбом страницы фонда "Золотое детство" в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Творческий конкурс "Безопасные батуты". Творческие работы иного формата следует присылать на электронную почту: zolotoedetstwo@gmail.com.

К каждой работе необходимо указать: ФИО, возраст, учебное заведение (детский сад, школа), краткое описание работы. Работы принимаются до 5 августа 2019 года. Подведение итогов конкурса состоится до 10 августа 2019 года.

Победитель конкурса, занявший 1 место, получит главный приз – часы Casio. Призеры, занявшие 2 и 3 место, также получат ценные призы. Всем победителям и призерам вручаются дипломы и памятные подарки. Предусмотрены и поощрительные призы.

Подробнее о конкурсе - в положении.

Отметим, по данным ОКБ №2, в 2018 году в приемное отделение детского стационара дети, получившие травмы на батуте, поступали практически каждый день. Большинство пострадавших – дошкольники и ученики начальной школы. Самая распространенная на батутах травма – перелом позвоночника.

В 2019 году в Заводоуковске 9 июня на батуте у одного из торговых центров шестилетний мальчик сломал руку. Причина – нарушение владельцем аттракциона правил пользования надувным оборудованием. В Тюмени этим летом в обновленном экопарке "Затюменский" все надувные батуты в настоящий момент работают незаконно.