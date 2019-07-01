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Жителям Тюмени напомнили о безопасных городских пляжах

Общество, 16:38 12 июля 2019

из группы "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте | Фото: из группы "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте

Пляжные зоны озер Верхнее Кривое (район Верхнего бора) и пруда Лесной (лесной массив ТЭЦ-2) являются безопасными для купания и отдыха в Тюмени, сообщает городской департамент городского хозяйства.

Эти зоны отдыха благоустроены, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности жизни людей на воде.

По информации областного управления Роспотребнадзора, на озерах Цимлянское, Круглое, прудах Южный и Утиный качество воды не соответствует требованиям СанПиН. Купание в этих водоемах запрещено.

Тюменцам напоминают, что на берегу водных объектов города, где запрещено купание, установлены информационные запрещающие знаки "Купаться запрещено". Использование таких водоемов опасно для жизни и здоровья.

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# безопасность , водоемы , запрет на купание , пляжи

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