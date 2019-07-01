Форум для незрячих людей пройдет в Тюмени

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Открытый образовательный реабилитационный молодежный форум Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых "Будущее за нами" пройдет в Тюмени с 14 по 16 июля.

Местом проведения мероприятия станет реабилитационный центр "Родник" (п. Верхний Бор, 9 км Салаирского тракта), сообщает региональный департамент соцразвития.

Участниками форума станут инвалиды по зрению в возрасте от 18 до 45 лет из Тюменской, Свердловской и Курганской областей.

Почетныt гости мероприятия - сотрудники Московского культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Это тренер по игровым видам спорта отдела физкультуры и спорта Сергей Колесов и незрячий звукорежиссер "Радио ВОС" Иван Черенев.

Участников ждут семинар от известного тюменского стилиста Ирины Авериной. Пройдет также круглый стол, где спикером выступит юрисконсульт главного бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области Сергей Гобжила. Об актуальности и доступности работы со звуком расскажет Иван Черенев.

В образовательном квесте "Вместе мы сила!" участники разделятся на 8 команд и пройдут станции "Доктор Б" (навыки самомассажа), "Туристическая" (базовые навыки туриста), "Спортивная" (тифлозарядка и нормы ГТО), "Цифровая" (навыки пользования различными устройствами) и другие.

Также в рамках форума состоится турнир "Волейбол для незрячих". Запланированы премьерные показы фильмов с тифлокомментариями "Они слышали смерть" и "Большой теннис для слепых". Итогом мероприятия станет флешмоб "Заяви вселенной".