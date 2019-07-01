Изменения уже идут: ученый рассказал о климате в России через 30 лет

| Фото: Арт Вояж | Фото: Арт Вояж

Тюменские и ямальские ученые летом 2018 года, исследуя флористическое разнообразие Тазовского района Ямала, обнаружили не характерных для региона представителей семейств маревых и подорожниковых.

Подорожниковые, насчитывающие около 120 родов и 1615 видов и маревые, или лебедовые, в семействе которых 1 тыс. 500 видов, широко распространенные по всей планете, в арктические широты еще не забирались.

Биологи ТюмГУ и Института проблем освоения Севера считают, что активное освоение Ямала и, в частности, арктических месторождений углеводородов, вносит значительный вклад в изменение экологии региона.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов считает, что это связано и с общим потеплением климата на Земле.

"Климат и растительность определяются температурой и степенью увлажнения, осадками ‒ это известный факт, - отмечал он в интервью радио Sputnik. - Быстрее реагируют виды растительности в северной тундре ‒ там изменения происходят буквально на глазах, на снимках со спутников все это видно".

Поводом для разговора в студии радио Sputnik стали исследования Швейцарской лаборатории Crowther Lab. Совместно со Швейцарской высшей технической школой Цюриха они проанализировали 19 нынешних и прогнозируемых биоклиматических переменных для 520 городов мира.

В исследовании швейцарских ученых анализировались погодные условия столичных городов и городов с населением более одного миллиона человек. Учеными рассматривался оптимистичный сценарий, при котором благодаря политике уменьшения эффекта глобальных изменений выбросы СО2 будут стабилизированы к середине века и температура в среднем на планете увеличится только на 1,4%.

По прогнозам исследователей, к 2050 году в Москве максимальная температура самого теплого месяца может увеличиться на 5,5 градуса, климат российской столицы будет схож с нынешним климатом Детройта. Температура в Санкт-Петербурге увеличится на 6,1 градуса, что соответствует нынешней температуре в болгарской Софии. А, например, в Минске летом тоже будет так же жарко, как в Софии при увеличении температуры на 5,7 градуса.

"Увеличение на 5 градусов температур в Москве к середине века ‒ это, конечно, многовато. – считает он, - По средним модельным оценкам следует ожидать увеличения относительно сегодняшнего дня температур где-то на 2-2,5 градуса к 2050 году. На 5 градусов ‒ это скорее уже к концу века".

В то же время он отметил, что средние температуры в Европейской части России стабильно растут все последние десятилетия.

"Изменения происходят на наших глазах, за последние 30 лет в той же Москве на 1,5-2 градуса выросла температура в летние месяцы. Это достаточно много. Условно говоря, у нас июнь превратился в июль тридцатилетней давности, а будет со временем еще теплее", ‒ отметил Владимир Семенов.

По его словам, видимых изменений природных условий в средней полосе повышение температуры в ближайшие десятилетия не повлечет, а в северных районах перемены происходят уже сейчас.