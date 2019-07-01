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Семейный фестиваль "На газоне" развернется в Гилевской роще в Тюмени

Общество, 18:07 12 июля 2019

региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Семейный фестиваль "На газоне" начнется в Гилевской роще в Тюмени 13 июля в 12 часов, сообщает региональный центр "Семья".

В программе — выступления творческих коллективов, детские аниматоры, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, открытая фитнес-тренировка, спортивные состязания, фотозоны и многое другое. В частности, гостей ждут шоу барабанщиков "Хит Бит", интерактивное шоу "Бит-бокс".

"Мы ждем маленьких гостей и их родителей на праздник. В прошлом году фестиваль мы приурочили к 25-летию нашего учреждения, хотелось отпраздновать его с нашими главными партнерами – семьями города. Фестиваль настолько пришелся по вкусу семьям и сотрудникам, что мы приняли решение сделать его ежегодным. В этом году его приурочили к празднованию всероссийского Дня семьи, любви и верности. Программа насыщенная и интересная, подготовили занятия для гостей всех возрастов, ждем всех на наш праздник", — прокомментировала директор центра "Семья" Елена Перминова.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятие продлится до 15 часов.

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# мастер-класс , праздник , семьи , фестиваль

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