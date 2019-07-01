Тюменцев научат историческим танцам на семейном празднике у храма

| Фото: из группы "Вознесенско-Георгиевский храм г.Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Вознесенско-Георгиевский храм г.Тюмень" во ВКонтакте

Мастер-классы по вальсу и историческим танцам ждут тюменцев на празднике, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, который пройдет на территории Вознесенско-Георгиевского храма в Тюмени 14 июля, сообщают организаторы.

Праздник начнется на улице в 11 часов 30 минут с торжественного молебна святым Петру и Февронии. В 12 часов дадут старт концерту "За семью, любовь и верность!". Перед тюменцами выступят вокалисты и музыкальные ансамбли международного уровня. Номера представят ребята из цирковой студии. Участие примут и представители школы исторического танца.

Духовная беседа для молодежи с протоиереем Максимом Ивановым на тему "Любовь как основа стабильного брака" начнется в 13 часов 15 минут на втором этаже храма. В это же время на улице возле сцены детей ждет анимационная программа с играми. В 13 часов 15 минут взрослые смогут принять участие в "открытом микрофоне".

В 14 часов желающих приглашают на мастер-класс по вальсу и историческим танцам.

На празднике будут работать творческие мастерские (креативное рисование, плетение по ромашке, народная кукла, тестопластика, декупаж свечей, пальчиковые краски), игровые площадки и интерактивная зона для детей от 10 месяцев, буфет со сладостями, фотозона, ярмарка мастеров "Ромашковое настроение", фотовыставка, детский батут.