Виртуальное путешествие в прошлое Сибири готовит Тобольский музей

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Возможность совершить путешествие в формате 3D по интересным местам Тобольского историко-архитектурного музейного комплекса в сопровождении оживших персонажей прошлого появится у гостей музеев Тюменской области до конца 2019 года, сообщает региональный департамент культуры.

Подобные туры уже успели полюбиться посетителями во многих музеях мира. Из российского опыта наиболее популярным оказалось виртуальное путешествие в прошлое Эрмитажа в компании известного актера Константина Хабенского.

Сейчас в Тобольске в рамках реализации национального проекта "Культура" приступили к съемкам ролика, который ляжет в основу vr-тура (с использованием специальных очков виртуальной реальности), посвященного освоению Сибири и становлению истории ее управления, начиная с XVII века и до 1917 года.

К процессу съемок в Тюменской области привлекли деятелей тюменских и тобольского театров Евгения Пономарева, Константина Антипина, Сергея Грязнова, Николая Макаренко, Лиану Токареву, Антона Нестеренко. Одну из главных ролей исполняет Сергей Скобелев.