Тюменские ученые реконструировали маршруты путешествий Пришвина в Сибирь

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Динамику, смыслы и мотивы в судьбе и творчестве Михаила Пришвина исследовали филологи ТюмГУ впервые в контексте "пространственного поворота" современного гуманитарного знания, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В исследовании они также обозначили биографическую и художественную версии сибирского сюжета (открытия, завоевания и освоения Сибири) писателя.

"Важен тот факт, до сих пор ускользавший от внимания исследователей, что Пришвин был в Сибири трижды и каждый раз маршрут его путешествия менялся, становясь все более протяженным", - отметила профессор кафедры журналистики ТюмГУ Наталья Дворцова.

Она рассказала, что в 1889–1892 годах Пришвин предпринял самое короткое путешествие в Азию, границей которого стала Тюмень. В 1909 году маршрут сибирского путешествия писателя значительно увеличился. Не случайно отправной точкой этого путешествия становится, как об этом свидетельствует "Сибирский дневник", именно Тюмень, а не граница Европы и Азии, как в первом путешествии. Маршрут путешествия 1909 года был таков: Тюмень – Омск – Павлодар – Каркаралинск – Тюмень.

В 1931 году писатель совершил третье и самое протяженное путешествие по Сибири – от Уральских гор до Тихого океана. Он побывал на Урале и Дальнем Востоке. Это те территории, которые с географической точки зрения представляют собой границы Сибири. На этот раз он проехал весь тот путь, который русские первопроходцы прошли в XVI–XIX веках.

Сибирский текст Пришвина, структурированный прежде всего маршрутами трех его путешествий, включает в себя "Кащееву цепь" (1922–1928, 1954 годы) и "Дневники" в их полном объеме (1905–1954), а также произведения "Черный араб" (1910), "Заворошка" (1913), "Архары" (1921), "Жень-шень" (1933), "Золотой рог" (1934). Как считает Наталья Дворцова, доминантой сибирского сюжета писателя является образ Сибири, как России и русского пути в небывалое.

"Сибирский сюжет Пришвина, меняющийся во времени (от 1889 года до 1954 года) и в пространстве (от границы Европы и Азии, Тюмени до берегов Тихого океана), представляет собой не только путь самосознания писателя, но и путь познания России", - подчеркнула она.

Сибирский сюжет оказался средоточием важнейших мотивов творчества Пришвина: русской мечты "попытать счастья" на новых места ("собирания русской земли"); народного пути в небывалое и государевой дороги русской истории ("пота труда" и "крови" государственного насилия); сотворчества человека и природы (индустриального освоения и сокровенной природной жизни Сибири). Как писал Пришвин, в Сибири иные представления о пространстве: "Масштаб тут приблизительно такой: у нас десять, у них – сто". Открывая для себя природу Сибири, писатель задумывается о создании того, что он назовет художественной географией. Пришвинской геопоэтике Сибири еще предстоит быть изученной, считает профессор.