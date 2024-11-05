Санкционированный пляж в Аромашево появится в 2026 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство санкционированного пляжа в с. Аромашево начнется в 2026 г. Решение принято на основании опроса среди жителей, написал глава района Игорь Власов в своих аккаунтах в соцсетях.

"27 августа был запущен опрос в социальных сетях, сайте администрации Аромашевского района и районной газете "Слава труду" о необходимости организации санкционированного пляжа по адресу: Аромашево, улица РПК, съезд от дома № 2, река Вагай. Результат опроса следующий: Telegram – 73 из 79 человек проголосовали "за", ВКонтакте – 201 из 204 человек проголосовали "за", "Одноклассники" - 445 из 494 человек проголосовали "за". В итоге большинство из проголосовавшего населения высказались за организацию пляжа", - уточнил Власов.

В администрации муниципалитета разработана дорожная карта по созданию и оборудованию места массового отдыха населения на водоеме в Аромашевском сельском поселении. Будет проведена оценка качества воды и почвы на предполагаемой территории. Специалисты внесут изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Если всё пройдет без сбоев и будет обеспечено финансирование, то к строительству можно будет приступить летом 2026 года. Спасибо всем, кто принял участие в опросе", - заключил глава Аромашевского района.