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В Тобольске открыли сквер Выпускников

Общество, 18:39 05 ноября 2024

t.me/PAVagin

Сквер Выпускников открыли в Тобольске 5 ноября. Проект реализован в рамках программы "Тобольск настоящий" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"В сквере применены оригинальные световые решения, установлены необычные малые архитектурные формы и впервые использованы батуты с покрытием. Новое общественное пространство уже стало местом притяжения для молодёжи и людей старшего возраста. Здесь есть уютная зона отдыха с качелями и красивая прогулочная аллея, а также самый большой в Тюменской области памп-трек. В прошлом году за реализацию этого проекта проголосовали более 16000 жителей Тобольска", - рассказал Вагин.

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В сквере прозвучал школьный звонок. В планах администрации Тобольска значится обновление гимназии имени Н.Д. Лицмана и школы №7. Общественное пространство станет ещё более гармоничным, а условия для обучения детей — комфортными и современными.

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# Петр Вагин , сквер , Тобольск , Формирование комфортной городской среды

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