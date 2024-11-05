В д. Паренкина Тюменского района оборудовали площадки для сбора ТКО

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Площадки для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов обустроили в д. Паренкина Тюменского района. Районная прокуратура в ходе проверки вынесла главе сельского поселения представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Расстояние от ближайшей площадки и контейнера для накопления ТКО до жилых домов, расположенных по ул. Южная в д. Паренкина, составляет более одного километра, что нарушает требования санитарных норм и правил и лишает жителей возможности пользоваться услугой по сбору мусора.