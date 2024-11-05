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В д. Паренкина Тюменского района оборудовали площадки для сбора ТКО

Общество, 19:21 05 ноября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Площадки для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов обустроили в д. Паренкина Тюменского района. Районная прокуратура в ходе проверки вынесла главе сельского поселения представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Расстояние от ближайшей площадки и контейнера для накопления ТКО до жилых домов, расположенных по ул. Южная в д. Паренкина, составляет более одного километра, что нарушает требования санитарных норм и правил и лишает жителей возможности пользоваться услугой по сбору мусора.

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# мусор , прокуратура Тюменской области

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