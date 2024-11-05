Нефтяники выпустили в реки Тюменской области молодь исчезающих видов рыб

Стоян Васев Стоян Васев

"Газпром нефть" завершила ежегодную программу по зарыблению. В этом году она охватила семь регионов России, в том числе Тюменскую область. Всего в реки было выпущено более 1,2 млн мальков.

В водоемы выпустили молодых особей нельмы, хариуса, стерляди, атлантического лосося и сибирского осетра. Самым многочисленным был выпуск мальков сибирского осетра обской популяции. Он занесен в Красную книгу. В Иртыш выпустили около млн 10-граммовых рыбок, которые, по оценкам специалистов, через пять лет достигнут зрелости и смогут дать потомство в естественной среде.

Зарыбление – часть проекта "Водная среда", который реализуется по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Оператором проекта выступает "Газпромнефть-Развитие", партнером – "Главрыбвод".

"К проекту зарыбления мы подходим с учетом специфики каждого региона, отдавая приоритет именно тем видам рыб, численность которых без нашего участия продолжила бы сокращаться. Два года сотрудничества с "Газпром нефтью" показали высокий результат. Уверен, что наша дальнейшая совместная работа поможет вывести ряд видов рыб из-под угрозы исчезновения", – рассказал Родион Сухин, директор по производству "Главрыбвода".

Помимо Тюменской области, в этом году программа охватила еще Архангельскую, Новосибирскую, Оренбургскую и Иркутскую области, а также в Красноярский край и Якутию.

"В текущем году мы расширили географию программы зарыбления на регионы Восточной Сибири, где сегодня реализуются новые проекты "Газпром нефти". Эта большая и системная работа ведется нами много лет. Мы не только выпускаем в реки России сотни тысяч исчезающих и ценных видов рыб, но и высаживаем десятки тысяч гектаров леса по всей стране, создаем собственные технологии для экологичного поиска и добычи нефти", – подчеркнул Айдар Сарваров, заместитель начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития".

Ранее "Газпромнефть-Развитие" и Рослесинфорг заключили договор, согласно которому до 2033 года компания будет высаживать молодые сосны, ели и лиственницы в Западной и Восточной Сибири. Площади посадок достигнут 10 тысяч гектаров в год.

Дарья Петрова