Нефтяники наращивают объемы воспроизводства лесов

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

Долгосрочный договор о сотрудничестве в области восстановления лесов заключили "Газпромнефть-Развитие" и Рослесинфорг. В соответствии с комплексной программой, рассчитанной до 2033 года, в Западной и Восточной Сибири будут высаживать молодые сосны, ели и лиственницы. Площади посадок достигнут 10 тыс. га в год.

Программа объединит инициативы по лесовосстановлению девять предприятий "Газпром нефти", работающих в Тюменской, Томской и Иркутской областях, ХМАО. ЯНАО, Красноярском крае, Якутии. Как сообщили в компании, определить участки для высадки и подобрать виды деревьев помогут эксперты Рослесинфорга – подведомственной организации Рослесхоза.

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

"Рослесинфорг является центром компетенций в сфере лесного хозяйства и реализует проекты лесовосстановления по всей стране, – пояснил заместитель директора организации Николай Горошанский. – Совместно с командой "Газпром нефти" мы займемся развитием лесоклиматических инициатив в регионах деятельности компании под ключ – от создания проектной документации, выбора участков до высадки деревьев и ухода за ними".

| Фото: Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

Участие промышленных предприятий в таких комплексных проектах поможет масштабировать лучшие практики Рослесинфорга и сохранять природу северных регионов России, считает Горошанский.

В "Газпром нефти" отмечают, что лесовосстановление является частью проекта "Зеленая среда" программы социальных инвестиций "Родные города".

"Леса – важнейшая часть системы экологического равновесия, – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Развития", заместитель начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи "Газпром нефти" Айдар Сарваров. – Объединяя опыт и компетенции с ведущими экспертами лесной отрасли, мы централизуем и систематизируем масштабную работу по высадке деревьев в регионах своей деятельности. Это существенно повысит эффективность и качество наших экологических инициатив, а также станет вкладом в борьбу с изменением климата".