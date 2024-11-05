В Тюменской области пресекли хищения электроэнергии на 6,6 млн рублей

пресс-служба «Россети Тюмень» пресс-служба «Россети Тюмень»

С января по сентябрь этого года "Россети Тюмень" выявили 96 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области. Ущерб составил 2,4 млн киловатт-часов, что в денежном эквиваленте равняется 6,6 млн рублей.

Для пресечения противоправных действий энергетики регулярно проводят рейды на территории региона. Всего за 9 месяцев 2024 года специалисты выявили 15 фактов безучетного потребления электроэнергии и 81 случай самовольного подключения к сетям энергокомпании, 95 % нарушителей – физические лица. Самый крупный факт энерговоровства зарегистрирован в Тюмени, где юридическое лицо похитило 438 тысяч киловатт-часов на сумму 1,3 млн рублей. Материалы по всем выявленным фактам компания направила в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

"Россети Тюмень" напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление наносят ущерб всем жителям региона. Прежде всего, страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий в электросетях. Также самовольные подключения могут стать причиной пожара и стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Сообщить об известных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.