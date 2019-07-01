Фестиваль уличной культуры FREEMUSIC прокачает формат в Тюмени

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Рэп, битбокс, брейк-данс, футбольный фристайл, скейтбординг, стрит-фуд – музыкальный фестиваль FREEMUSIC 3.0 соберет поклонников уличной культуры в Тюмени 3 августа.

Фестиваль FREEMUSIC пройдет в региональном центре в третий раз. За это время на нем выступили 60 рэперов и битбоксеров Тюменской области и собрались 700 зрителей. Фестиваль окружает себя всеми направлениями уличной культуры города, поэтому в его программе не только музыка, но и брейк-данс, футбольный фристайл, стрит-фуд и скейтбординг, обещают организаторы проекта.

В марте 2019 года организатор FREEMUSIC, популярный тюменский битбоксер Сергей Черня выиграл грант в конкурсе проектов от театрального центра "Космос". Это позволило еще больше расширить формат – у фестиваля будут хэдлайнеры. Один из них — чемпион России по битбоксу 2017, участник Grand Beatbox Battle в Швейцарии, екатеринбургский битбоксер Петр Саранча (Helium).

Рэперы и битбоксеры смогут представить свое творчество со сцены, посоревноваться в баттлах и выиграть денежный приз. Подать заявку на участие можно до 25 июля включительно.

"Мы делаем уличные концерты и помогаем начинающим музыкантам выступать перед публикой, показывать себя и свое творчество. Первые два года площадкой FREEMUSIC было крыльцо у театрального центра "Космос", а в этом хотим провести фестиваль на набережной города с хорошим концертным звуком, светом и специальными гостями. Вход на него, как всегда, будет свободным", — поделился планами Сергей Черня. Время и место проведения организаторы уточнят в официальной группе фестиваля ВКонтакте.