Более ста девяносто миллионов рублей направит регион на переселение из аварийного жилья в двух районах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменского и Тобольского районов переселят из аварийного жилья за счет субсидии из областного бюджета.

91 млн 940 тыс. рублей направят на приобретение или предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в деревнях Медянки Татарские, село Бизино и деревня Подрезова Тобольского района. Всего расселят 35 жилых помещений.

В Тюменском районе переселят жителей 43 аварийных домов в поселке Боровский и селе Успенка. На эти цели будет израсходовано 98 млн 348 тыс. рублей.