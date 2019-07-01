Югорчанку задержали за покупку таблеток для похудения

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Жительницу Сургута задержали по факту возможной причастности к контрабанде сильнодействующих веществ на территории Российской Федерации, сообщает Уральское таможенное управление.

В Viber женщина обратила внимание на рекламу таблеток для похудения, в составе которых якобы нет химических элементов. Сургутянка заказала несколько препаратов и оплатила покупку онлайн. После получения посылки женщину задержали сотрудники Ханты-Мансийской таможни.

При проведении экспертизы выяснилось, что в состав капсул входит сибутрамин — вещество, запрещенное на территории России, за контрабанду которого предусмотрена уголовная ответственность.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, с требованиями российского таможенного законодательства можно ознакомиться здесь.