В Тюмени откроется Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в Тюмени в сентябре. Распоряжение о его создании подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В центре в ходе добровольной независимой оценки будет определяться степень развития профмастерства педагогов, работающих с детьми всей области. Результаты диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя. Профессиональный экзамен же будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам при сопровождении экспертов.

Кроме того, еще одной важной функцией данного учреждения будет пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.