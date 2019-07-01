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В Тюмени откроется Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов

Общество, 14:49 15 июля 2019

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в Тюмени в сентябре. Распоряжение о его создании подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В центре в ходе добровольной независимой оценки будет определяться степень развития профмастерства педагогов, работающих с детьми всей области. Результаты диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя. Профессиональный экзамен же будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам при сопровождении экспертов.

Кроме того, еще одной важной функцией данного учреждения будет пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.

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# Александр Моор , нацпроект Образование , педагоги

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