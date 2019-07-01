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Сладковские футболисты победили в выездном матче

Общество, 18:06 15 июля 2019

ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Со счетом 4:3 обыграла сборная команда Сладковского района по футболу "Темп" соперников из команды "Стрехнино" Ишимского района на стадионе "Центральный" в Ишиме, сообщает администрация Сладковского района.

Первыми забили футболисты "Стрехнино" на 18 минуте игры. Почти сразу равновесие было восстановлено, точным ударом отметился Евгений Вороновский. В конце первого тайма он же забил так называемый "гол в раздевалку" и вывел сладковский "Темп" вперед.

Во второй половине встречи в "Темпе" была проведен ряд замен. Уже в начале тайма преимущество "Темпа" могло увеличиться до двух мячей, однако моменты были упущены, а затем футболисты "Стрехнино" сравняли счет — 2:2.

Третий гол у сладковцев забил Дмитрий Шелегов, ишимцы снова ответили, 3:3. Итоговый результат установил центрфорвард "Темпа" Евгений Вороновский, переиграв и защитников, и вратаря противника, тем самым оформив собственный хет-трик в матче и счет 4:3.

Следующим соперником сладковских футболистов станет лидер чемпионата Тюменской области по II лиге "Спринт" Викуловского района.

Встреча пройдет на домашнем стадионе "Темпа" 20 июля. Время матча перенесено на 16 часов.

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# футбол

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