Социальная активность и работа за компьютером помогут отсрочить старение мозга

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Активное стимулирование мозговой деятельности заметно продлевает работу мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований ученых из Американской академии неврологии.

Эксперты рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний. В исследовании приняли участие 2 тыс. человек, средний возраст которых составил 78 лет. На момент начала исследования ни у одного из респондентов не наблюдалось когнитивных расстройств. В среднем наблюдение за каждым из участников продлилось пять лет, при этом каждые 15 месяцев они проходили тесты для оценки когнитивных способностей. За это время у 532 участников появились расстройства мозга.

Сопоставив данные всех тестов, ученые выяснили, что стимулирование мозговой деятельности, в частности, использование компьютера в зрелом возрасте снижает риск легких когнитивный расстройств на 48%, а в пожилом возрасте – на 30%. В среднем у людей, которые пользовались компьютером как в зрелом, так и в более позднем возрасте, риск нарушений снижался на 37%.

Игры и участие в социальных мероприятиях, таких как поход в кино, прогулка с друзьями, игры в карты, снижали вероятность расстройств на 20%. Положительное влияние также оказало декоративно-прикладное искусство, которое снижало риск нарушений в мозге на 42%, однако этот показатель применим только для лиц пожилого возраста.

Другой важный вывод ученых заключается в том, что люди должны максимально разнообразить занятия, стимулирующие мозг. Так, у тех, кто сообщил о двух видах занятий из предложенного учеными списка, шанс столкнуться с проблемами мозга был на 28% ниже. Причем эти показатели были еще выше у людей, рассказавших о трех, четырех и пяти видах стимулирующей деятельности, а снижение риска составило 45, 56 и 43% соответственно.

Тем не менее, ученые отмечают, что их исследование носит наблюдательный характер, и, несмотря на то, что в исследовании четко указана связь между стимулирующей деятельности мозга и его заболеваниями, им необходимы более длительные испытания для более точных результатов.