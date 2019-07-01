О способах разлюбить сладости и фастфуд рассказали эксперты Роскачества

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Вина после переедания и продолжение застолья, даже когда чувствуется сытость, может указывать на наличие пищевой зависимости, сообщает Роскачество.

По мнению врача-психотерапевта, к.м.н., диетолога Михаила Гаврилова, об этом же может свидетельствовать готовность на многое, чтобы добыть желанный продукт - например, проснуться в час ночи и пойти в круглосуточный магазин за пирожным или сделать многокилометровый крюк, чтобы зайти в супермаркет. Если желаемое получить не удается, весь день насмарку.

Чтобы избавиться от пищевой зависимости, необходимо осознать, что это не какая-то бытовая привычка. Это нарушение работы организма в целом, которое вызывает пищевую зависимость. Поэтому для начала следует пройти комплексное обследование – возможно, произошел сбой в эндокринной системе.

Консультация с психотерапевтом в данном случае тоже обязательна, считает Михаил Гаврилов. В арсенале современных врачей не только классические консультационные сессии или групповая работа. Могут быть назначены физиопроцедуры для нормализации работы головного мозга, препараты с аминокислотами, которые помогут наладить образование гормонов и нейромедиаторов, скорректируют сопутствующие заболевания, которые часто сопровождают зависимость.

Врач рекомендует тщательно выбирать продукты и на время коррекции пищевой зависимости полностью отказаться от пищи, которые ее вызывают. Возможно, на время стоит отказаться от ресторанных посиделок с друзьями.

При возникновении непреодолимой тяги к определенной еде или неприятных эмоций из-за того, что нельзя ее позволить, можно научиться прорабатывать это с помощью дыхательной практики: сделать короткий, но глубокий вдох через нос, а затем длинный выдох через рот, и так несколько дыхательных циклов.

Можно посмотреть на любимую вами еду другими глазами. На групповых программах по избавлению от пищевой зависимости часто прибегают к такому трюку: просят принести на занятие любимую еду, пережевать ее и выплюнуть на тарелку. Упражнение чрезвычайно неприятное. Но после него у многих отпадает тяга к вредным, но любимым вкусностям надолго.

Следует расширить круг удовольствий. Например, для тела это любой уход за кожей, массаж, сауна, приятные тактильные ощущения. Можно наполнить жизнь новыми впечатлениями от посещений театров и выставок.

Так связанный со скукой аппетит отойдет в сторону и уступит место настоящим желаниям.