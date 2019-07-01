Тюменцев зовут на познавательную программу о театре

| Фото: из группы "ДК Поиск" во ВКонтакте | Фото: из группы "ДК Поиск" во ВКонтакте

Театрализованная программа "Театра мир откроет нам свои кулисы..." начнется 17 июля в 16 часов 30 минут в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10), сообщают организаторы.

Об истории возникновения театра и сказочных театрализованных представлений горожанам расскажут артисты самодеятельного театра "Пиноккио". Они не только поделятся своими знаниями со зрителями, но и покажут лучшие постановки.

Вход свободный.