Программу комплексного развития сельских территорий утвердили в Уватском районе

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Государственную программу комплексного развития сельских территорий утвердили в Уватском районе. В обсуждении приняли участие депутат Тюменской областной думы Юрий Конев, глава администрации района Сергей Путмин и председатель районной думы Юрий Свяцкевич, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Программа будет реализована с 2020 по 2025 годы. В рамках программы будут реализованы восемь ведомственных проектов и целевых программ. Среди них – содействие занятости сельского населения, развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры, в частности газификации, водоснабжения, комплексного обустройства площадок под жилищную застройку.

Также предусмотрено строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. Кроме того, планируется довести долю сельских населенных пунктов, имеющих доступ к сети интернет до 95 %, и сократить средний радиус доступности фельдшерско-акушерских пунктов до шести км.

В ходе визита в Уватский район депутат областной думыЮрий Конев посетил Горнослинкино. Здесь началось строительство школы.