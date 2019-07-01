Новую ясельную группу открыли в детском саду Ишимского района

| Фото: ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

Ясельную группу для детей мам, желающих раньше выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком, в рамках федерального проекта по открытию дополнительных ясельных групп открыли в с. Стрехнино Ишимского района.

Группа включает в себя приемную, спальные комнаты. К открытию ясли приготовили за полгода. Новая ясельная группа списочная, в ней всего 15 детей, наполняется она постепенно. Главное условие пребывания малыша в группе – трудоустройство мамы.

В группу свою дочку привела и многодетная мама, сотрудница детского сада Наталья Семешкова. Она отметила, что открытие новой группы – прекрасная возможность выйти на работу и разгрузить бабушку. Трое детей Натальи – школьники, двое – детсадовцы. Сейчас и шестая, годовалая Юля, осваивается в новой группе.

За яслями закреплены воспитатели, которые прошли специальную переподготовку и имеют сертификат о прохождении программы по работе с детьми раннего возраста. По положению новой ясельной группы у воспитателей будет удобный сдвоенный режим работы: один воспитатель приходит к 7 часам, в 11 часов к нему присоединяется второй. Также с малышами будет заниматься и помощник воспитателя.

Всего Стрехнинский детский сад посещают 330 ребят.

Инна Кондрашкина