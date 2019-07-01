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Более ста снимков вошли в онлайн-фотовыставку тюменской Росгвардии

Общество, 18:43 16 июля 2019

Росгвардия Тюменской области ВКонтакте | Фото: Росгвардия Тюменской области ВКонтакте

Более 100 фотографий наполнили онлайн-фотовыставку "Пейзажи земли тюменской", организованную в рамках Всемирного дня фотографа и юбилея области, сообщает региональное управление Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии решили присоединиться к юбилею Тюменской области и рассказать о красоте тюменской земли, публикуя свои фотоработы и пригласив принять участие в выставке земляков. В фотовыставке приняли участие как военнослужащие, сотрудники Росгвардии, так и рядовые тюменцы, направлявшие свои работы в группы Росгвардии в социальных сетях.

"Мы очень любим свой край, гордимся достижениями нашего региона и земляками, которые вносят большой вклад в экономику и социальное развитие Тюменской области и страны в целом. Мы хотим еще раз показать красоту нашего края, которую порой не замечаем и забываем ценить", - отметил начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.

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Все участники получат благодарственные письма от руководства управления Росгвардии по Тюменской области.

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# Росгвардия , фотовыставка

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