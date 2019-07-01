Роспотребнадзор: дети стали чаще заражаться энтеровирусной инфекцией

| Фото: tokb.ru | Фото: tokb.ru

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией отмечается в Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 82% зарегистрированных случаев приходится на детей, 50% из них - посещающие детские образовательные учреждения. 78% случаев зарегистрировано среди жителей областного центра. Заболевание зарегистрировано в Тобольске, Тюменском районе и Ялуторовске.

Для профилактики в Тюменской области введен еженедельный мониторинг заболеваемости энтеровирусной инфекцией, а также издано постановление главного государственного санитарного врача по региону "Об усилении мер профилактики энтеровирусной инфекции в Тюменской области в 2019 году".

Для мониторинга энтеровирусов в водной среде в 2019 году пересмотрены точки отбора сточной воды, а во всех 26 муниципальных образованиях области проведены заседания санитарно-противоэпидемических комиссий.

В ведомстве напоминают, что при всех формах заболевания резко повышается температура до 38-40 градусов, могут быть герпетические высыпания в зеве, приступообразные боли в мышцах, головная боль, рвота, жидкий стул. Исход заболеваний всех клинических форм благоприятный.

Возбудители этого инфекционного заболевания относятся к кишечным вирусам и называются энтеровирусами, они широко распространены в окружающей среде, открытых водоемах, почве.

Чтобы не заболеть, рекомендуется тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой и обязательно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка.