Реализацию нацпроекта "Цифровая экономика" обсудили в уральском полпредстве

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Проект "Кадры для цифровой экономики" обсудили Уральском федеральном округе. Совещание состоялось по поручению полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова, его провел помощник полпреда Евгений Гурарий.

В обсуждении приняли участие федеральные и региональные органы власти, ректоры университетов Уральского региона, осуществляющих подготовку IT-специалистов, руководство АНО "Цифровая экономика", сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в УФО.

В национальном проекте зафиксировано несколько ключевых целей, важнейшая из которых – увеличение в России числа студентов, принятых на программы высшего образования в сфере IT и по математическим специальностям, с 46 тыс. в 2018 году до 120 тыс. в 2024 году.

Уральские вузы ежегодно выпускают более 3 тысяч специалистов по IT-направлениям. Вместе с тем, компании цифровой экономики формируют запрос на большее количество выпускников, высказывают просьбы по модернизации учебного процесса и образовательных программ. На совещании были обсуждены планы высших учебных заведений по увеличению приема, а также по пересмотру программ обучения под запросы работодателей.

Отдельно были обсуждены вопросы повышения квалификации преподавателей, участия компаний цифровой экономики в формировании образовательных программ, а также формирования профессиональных стандартов профессий цифровой экономики. Совместно с директором департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Екатериной Бабелюк состоялось предметное обсуждение проблем и предложений, которые были обозначены высшими учебными заведениями.

Евгений Гурарий также проинформировал, что полпред Николай Цуканов держит на контроле проведение Всероссийского конкурса цифровых решений, задача которого – ускорение социально-экономического развития регионов за счет создания и внедрения цифровых продуктов, основанных на работе с данными.

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С помощью конкурса субъекты Российской Федерации смогут привлечь к решению социально-экономических задач широкий круг специалистов по работе с данными, а также получат возможность для внедрения решений и продуктов, выверенных экспертами. Эти вопросы отдельно обсуждались 26 июня на data-хакатоне для команд представителей IT-отрасли.

В Уральском федеральном округе к числу ключевых задач на ближайшее будущее были отнесены: вовлечение в оборот земель сельхозназначения, анализ "цифрового следа" туристов, мониторинг эпидемиологических заболеваний, прогнозирование смертности. Николай Цуканов выразил готовность поддержать проекты, которые на уровне АСИ будут признаны наиболее грамотными.