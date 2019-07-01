Тюменские росгвардейцы отметили столетие Калашникова конкурсом рисунков на асфальте

| Фото: Росгвардии по Тюменской области | Фото: Росгвардии по Тюменской области

"Прицел на столетие" – так военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области назвали конкурс рисунков, организованный в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова в городском парке во Всемирный день рисования на асфальте, сообщает пресс-служба ведомства.

О легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове и об истории праздника ребятам рассказала лейтенант полиции Людмила Попова. А капитан полиции Виктор Гавриш провел с детьми познавательную викторину о вооружении русской армии разных исторических эпох. Затем для девчонок и мальчишек провели конкурс рисунков на асфальте, к которому присоединились родители, многие из которых служат в Росгвардии.

"Не часто удается вместе с детьми так увлекательно провести время. Мы с дочкой многое узнали об истории и о Михаиле Тимофеевиче, никогда не рисовали автоматы, но вроде неплохо получилось", – отметила лейтенант полиции Ирина Головина из областного управления Росгвардии.

Старший сержант Ирина Шевченко – военнослужащая центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа. Вместе с сыном Славой они нарисовали служебную собаку, охраняющую автомат своего боевого товарища. К детям росгвардейцев присоединились и их сверстники, гуляющие в парке, а прохожие с интересом наблюдали за происходящим.

В завершение конкурса все участники объединились и нарисовали портрет Михаила Калашникова, а самые маленькие написали число "100". Юные художники получили подарки.