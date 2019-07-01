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ТюмГУ подписал соглашение о сотрудничестве на интенсиве "Остров 10-22"

Общество, 13:26 17 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве подписано в рамках образовательного интенсива "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В подписании участвовали Светлана Чупшева, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Дмитрий Песков, генеральный директор АНО "Платформа НТИ", Василий Третьяков, генеральный директор АНО "Университет национальной технологической инициативы 2035", ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков после заключения соглашения заявил, что сотрудничество поможет в решении общих задач.

"В рамках четырехстороннего договора мы сможем ответить на современные вызовы, эффективно работать над проектами по обеспечению национальной безопасности, повышению качества жизни, развитию инновационной экономики. АСИ этим подписанием еще раз подчеркивает, что важнейшая роль в новой системе координат отводится университетам", - пояснил он.

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# Агентство стратегических инициатив , партнерство , технологии , ТюмГУ

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