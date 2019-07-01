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Тюменские дзюдоисты отправятся на открытый турнир Азии в Казахстан

Спорт, 13:48 17 июля 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Два спортсмена центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" примут участие в открытом турнире Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в Актау 18 и 19 июля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 66 кг будет выступать серебряный призер первенства Европы Мирзоюсуф Гафуров. Категорию до 90 кг представит победитель первенства России, бронзовый призер командных первенств мира и Европы Роман Донцов. Оба дзюдоиста являются мастерами спорта России.

Призеры соревнований получат очки в счет рейтинга международной федерации дзюдо: чемпион – 100 баллов, серебряный призер – 70 и бронзовый – 50.

С программой турнира можно ознакомиться здесь. Результаты можно будет увидеть на сайте www.ippon.org в дни соревнований. Предварительная часть будет ежедневно начинаться в 10 часов, старт финальным поединкам дадут в 17 часов.

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# дзюдо , призы , соревнования

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