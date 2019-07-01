Убрать машину с рекламой предписало Тюменское УФАС

| Фото: fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

Убрать переоборудованный для рекламы автомобиль"Газель" предписало Тюменское УФАС с придорожной парковки по ул. Александра Протозанова, сообщает служба.

Крыша машины представляла собой двустороннюю конструкцию с рекламной информацией. Транспортное средство простояло на парковке более трех месяцев, предположительно до вынесения рекламодателю предписания Тюменским УФАС России.

Напомним, что закон о рекламе запрещает использование транспортных средств в качестве передвижных рекламных конструкций. Вместе с тем запрещено переоборудование автомобилей для распространения рекламы, в результате которого транспортные средства полностью или частично утрачивают свои функции.

Нарушителями признаны рекламодатель и рекламораспространитель, оба - индивидуальные предприниматели, заключившие договор об оказании рекламных услуг. Нарушителем признан и владелец "Газели", несмотря на то, что с ним имелась только устная договоренность.

Как пояснила заместитель руководителя Тюменского УФАС России – начальник отдела по соблюдению законодательства Светлана Марчук, в этом случае хозяин автомобиля также является распространителем рекламы.

"Хотелось бы предостеречь хозяев автотранспортных средств: когда владелец машины соглашается переоборудовать свое транспортное средство под передвижную рекламную конструкцию, на него также распространяется ответственность за соблюдение требований рекламного законодательства. Напомним и про размеры штрафов: за нарушение рекламного законодательства для граждан административная ответственность составляет от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; для должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей", - пояснила она.

Тюменское УФАС России и ГИБДД продолжит работу по выявлению переоборудованных под передвижные рекламные конструкции автомобилей.