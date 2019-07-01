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Дискотека под открытым небом пройдет в сквере Серебряные ключи

Общество, 08:07 22 июля 2019

из группы "Современник Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Современник Тюмень" во ВКонтакте

Дискотека под открытым небом и игровая программа "Край родной - я тебя воспеваю!" пройдет в сквере Серебряные ключи (ул. Энергостроителей 2/1) 26 июля в 17 часов, сообщили в центре культуры и искусства "Современник".

Для детей и взрослых организуют озорные, познавательные игры и викторины. Все желающие смогут собрать самый большой пазл и "прогуляться" по всем достопримечательностям областной столицы в одном месте.

Дискотека и игровая программа посвящены 433–летию Тюмени.

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# дискотека , игровая программа , танцы

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