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Пловцы экологической экспедиции прибыли в Тобольск

Общество, 16:00 17 июля 2019

"АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" во ВКонтакте

Экологическая экспедиция — заплыв по рекам Тобол и Иртыш завершилась на берегу микрорайона Иртышский 15 июля. За две недели участники экспедиции проплыли 730 км из Кургана до Тобольска, сообщает администрация Тобольска.

В заплыве участвовали 40 пловцов и "моржей" из разных регионов.

Старт экоэкспедиции был дан в Кургане 1 июля. Самый молодой участник экспедиции - 11-летняя Соня из Тюмени, а самый старший Андрей – 58 лет. Температура воды в реках была около 20-22 градусов - комфортная для моржей-участников экспедиции, опытные пловцы находились в реке часами.

Впереди у участников заплыва планы, связанные с посещением Республики Казахстан.

"С министерством иностранных дел мы уже ведем переговоры. Дистанцию в 1600 километров преодолеют команды, как Казахстана, так и России. Сейчас мы своим примером показали, что такое - тайминг по километрам. Мы узнали для себя очень много нового, но даже предположить не могли, какой триумф вызовут башни и купола Тобольского кремля. Когда проплывали вдоль высоких берегов, почувствовали силу Сибири", - рассказал организатор заплыва, член Курганского регионального отделения Русского географического общества Максим Сладкоштиев.

Организатор также отметил, что подобный заплыв в России реализуется впервые и должен иметь продолжение.

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# пловцы , Тобольск , экспедиция

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